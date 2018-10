Stardew Valley har varit en favorit bland Mac- och pc-spelare i ett par år och säljs bland annat på Steam. Spelets design hämtar inspiration från forna dagars 16-bitarsrollspel som The legend of Zelda: A link to the past, men istället för att slåss mot monster och andra äventyr går Stardew Valley ut på att driva bondgård.

Spelet har nu släppts för Iphone och Ipad, och utvecklarna är noga med att påpeka att det inte är någon nerbantad, förenklad version utan hela spelet nästan exakt som på dator.

Stardew Valley för IOS har fått helt nya kontroller för att fungera bra med pekskärm. Allt innehåll från den nya 1.3-uppdateringen ingår också, med undantag för multiplayer-stöd som tillsvidare är förbehållet datorversionen. Om du har spelat på dator kan du dessutom föra över dina sparfiler till IOS-versionen och fortsätta spela där.

Spelet kostar 85 kronor och innehåller inga köp-i-appen över huvud taget.