I all tysthet, vid sidan om Iphone XR-släppet under fredagen, smög Apple in ett alldeles nytt Watch-tillbehör på Apple Store. Närmare bestämt en magnetladdare, som istället för en vanlig usb-a-kontakt har en usb-c-kontakt i ena änden. Det noterade 9to5mac först.

Någon skillnad i laddningshastighet lär det dock inte bli tal om. Snabbladdning finns inte för Apple Watch, hastigheten begränsas mest av den induktiva laddningen. Enligt Apples specifikationer laddar en Apple Watch från tomt till 80 procent på 1,5 timmar, till hundra procent på två timmar.

Det bör däremot göra det lite enklare för den som redan har gått över till usb-c-laddning för sin Iphone, Ipad och Macbook – med denna kabel kan vi ladda alla produkter med samma nätadapter. Det gör också att vi kan ladda Apple Watch direkt från en dator med usb-c-uttag.

Sladden kostar 350 kronor på Apple Store, och finns bara i en 30 centimeter kort modell.