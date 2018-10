Apple har precis skickat ut inbjudningar till ett nytt event som kommer hållas 30 oktober, där företaget enligt rykten kommer presentera bland annat nya Ipad Pro och flera nya Macmodeller.

Apple brukar hålla sina event i Steve Jobs Theater hemma i Cupertino, men den här gången har Apple valt Howard Gilman Opera House i New York på andra sidan USA. Eftersom eventet hålls vid samma lokala tid som vanligt, 10:00, kommer det börja 16:00 svensk tid.

Vi var inte säkra på att Apple verkligen skulle hålla ett till event. De senaste åren har företaget flera gånger förbigått det och valt att lansera nya modeller enbart via pressmeddelanden, men nu ser det alltså ut som det finns så mycket smarrigt att bjuda på att ett event var nödvändigt.

Själva inbjudan lyder ”There’s more in the making” och Apple har skickat ut många olika varianter, alla med en omstylad Apple-logga. Det verkar alltså ganska uppenbart att fokus kommer vara på kreativt skapande med hjälp av Mac och Ipad.