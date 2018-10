Codeweavers har släppt version 18 av Crossover, ett program som gör det möjligt att installera och köra Windowsprogram utan att behöva installera Windows.

Crossover bygger på öppna källkod-projektet Wine (”Wine is not an emulator”), med många extrafunktioner som bättre stöd för 3d-grafik och specialanpassningar för att få vissa program att fungera. Codeweavers har även uppdaterat Wine till version 3.14 med många av nyheterna.

Macversionen har huvudsakligen uppdaterats med stöd för Mac OS Mojave, men Linuxversionen har desto fler nyheter. Där märks bättre stöd för directx 11 och, för första gången, stöd för directx 12 med hjälp av ett bibliotek som översätter instruktioner till vulkan. Det innebär bland annat stöd för populära spel som Overwatch.