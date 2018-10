Ända sedan prenumerationer infördes som ett nytt sätt att betala för appar i App Store har det blivit ett betydligt vanligare sätt att betala för de appar och tjänster vi använder. Och medan de flesta appar gör det de utger sig för att göra, är det vanligtvis hårt kontrollerade App Store också fyllt av appar som knappast är tänkta som något annat än ett sätt att lura kunder att betala tusentals kronor för funktioner som många gånger finns gratis i IOS.

Det skriver Tech Crunch, som granskat flera appar som förlitar sig på prenumerationer. Flera av apparna erbjuder gratis provperioder, men som efter bara tre dagar kan övergå till betalmodeller utan att det gjorts tydligt för kunden. Här är ett par exempel Tech Crunch har hittat.

QR Code Reader – en app som lurar kunder till att påbörja en ”gratis provperiod” som sedan per automatik övergår till en betalprenumeration efter bara tre dagar. Appen kostar hisnande 156 dollar per år (cirka 1 400 kronor) och allt den gör att är att skanna QR-koder, en funktion som sedan en tid tillbaka finns inbyggd i IOS-kameran. Appen drar in hela 5,3 miljoner dollar per år (nästan 50 miljoner kronor).

Weather Alarms – en väderapp som ska varna för dåligt väder för ”bara” 200 kronor i månaden. Appen låter kunden påbörja en gratis provperiod, som sedan förvandlas till en prenumeration efter ett par dagar. Det dröjer ett par sekunder innan ett "X" dyker på upp till vänster på skärmen för att ta bort rutan om den ”gratis” provperioden, vilket nog leder flertalet till att trycka på ”free trial” bar för att få bort popup-rutan. Appen drar in nästan nio miljoner kronor per år.

Appen Weather Alarms har redan plockats bort från App Store, men många andra finns kvar. Det kan vara på sin plats att verkligen läsa igenom villkoren innan en prenumeration påbörjas.