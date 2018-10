Kanye West skippar Face ID

Under torsdagen träffade världsartisten Kanye West den amerikanske presidenten Donald Trump för ett möte i Vita Huset. Oavsett vad mötet från början ens handlade om är det en sak som blivit mest omtalad från mötet – Kanye Wests lösenkod.

Under mötet halade Kanye West upp en Iphone X eller Iphone XS för att visa presidenten ett nytt flygplan han tyckte att Apple (!) skulle bygga som ett nytt Air Force One. Vid upplåsningen av mobilen skrev artisten in sin lösenkod synligt för en tv-kamera som stod bakom honom. Koden: 000000.

Kanye West verkar alltså inte ha alltför mycket till övers för Face ID. Dessutom måste han ha skippat Apples varning om dåliga lösenkoder helt och hållet. Som The Verge noterar varnar Iphone om man använder en alltför simpel kod såsom 1234, eller Wests egna 000000.