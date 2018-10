En av nyheterna i Mac OS 10.14 Mojave är att bilder som visas i Finder kan redigeras utan att behöva öppnas i något problem. Du kan vrida, märka och skapa pdf av en bild direkt i Finderfönstret. Markera en videofil istället så syns åtgärden Putsa. Det här kallas snabbåtgärder och faktum är att det här bara är början.

Snabbåtgärder är nämligen ett nytt gränssnitt till en betydligt äldre funktion i Mac OS – Tjänster. Tjänster är i princip miniprogram som antingen kan skapas av programutvecklare och läggas till den vägen, eller av dig själv med hjälp av programmet Automator.

Automator har också uppdaterats för att bättre visa att snabbåtgärder nu finns inte bara i menyn Tjänster (som du sedan tidigare enklast får fram genom att ctrl/höger-klicka på en fil eller mapp) utan även i Finder (och Touch Bar på nya Macbook Pro).

Genom att skapa egna snabbåtgärder lägger du till nya smarta funktioner i Finder som gör att du slipper öppna filer för att göra förinställda åtgärder på dem. För att skapa en ny snabbåtgärd öppnar du Automator, väljer Arkiv -> Nytt (cmd-n) och väljer Snabbåtgärd.

För att ge ett konkret exempel av något praktiskt visar vi hur du gör en snabbåtgärd som tar bort onödig information i jpeg-filer och minskar filstorleken utan att ändra upplösning eller storlek.

För att det ska gå måste du ha kommandoradsprogrammet Imagemagick, som du enklast fixar genom att först installera Homebrew.

När allt det här är klart går du tillbaka till Automator och din nya, än så länge tomma snabbåtgärd.

for f in "$@"

do

/usr/local/bin/mogrify -strip -quality 75 $f

done