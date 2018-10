Till en början verkade det som att IOS-användare anammade nya IOS 12 långsammare än vad folk installerade IOS 11 vid den här tiden för ett år sedan. Nu tyder nya siffror från Mixpanel på att IOS 12 till slut kan vara ikapp IOS 11.

Nästan i alla fall. Under en kort period under torsdagen hade IOS 12 fler användare än IOS 11, men under fredagen är IOS 11 återigen ikapp – troligen för att fler IOS 11-enheter återigen börjat användas. Det är dock väldigt jämt, och det bör bara handla om några dagar innan IOS 12 går om IOS 11 med lite större marginaler.

Mixpanels allra senaste siffror, när den här artikeln skrivs, uppskattar att 43,72 procent av IOS-användare nu har installerat IOS 12, mot 48,47 procent använder IOS 11. Knappt åtta procent är kvar på IOS 10 eller äldre system.