Apple tar dataskydd och integritet på stort allvar och Tim Cook brukar ofta lyfta nya integritetsskyddsfunktioner i IOS och Mac OS. Nu rapporterar Europeiska dataskyddsmyndigheten att Apple-vd:n ska hålla ett anförande vid en dataskyddskonferens i Bryssel senare i oktober.

Konferensen går under namnet International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners och hålls i EU-parlamentet 24–25 oktober. Arrangören EDPS är den nyinstiftade myndighet som övervakar medlemsländernas lokala dataskyddsmyndigheter (som Datainspektionen i Sverige).

Förutom dataskyddsmyndigheter i EU kommer liknande myndigheter i bland annat Filippinerna, Kanada och Sydafrika skicka delegater till konferensen.