Det tisslas och tasslas mycket om Apples påstådda, kommande streamingtjänst, men faktum är att Apple redan idag producerar flera egna serier. Däribland Up Next, en musikdokumentärserie som i sin kommande säsong handlar om den sydkoreanska, tio man stora kpop-gruppen NCT 127. Det berättade Apple i ett pressmeddelande under tisdagsförmiddagen.

Bandet har av Rolling Stones uppmärksammats som ett av 2018 års kpop-band att hålla ögonen på, och bandet har precis börjat göra musik på engelska.

Första avsnittet av Up Next med NCT 127 ska finnas tillgängligt från och med 9 oktober, med ytterligare ett avsnitt som kommer den 12 oktober. Serien finns att titta på via Apple Music.