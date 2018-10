Stilen på Apples reklamfilmer har växlat under åren. För 10 år sedan var humor i centrum med företagets Get a Mac-filmer som fokuserade på John Hodgman som ”PC” och Justin Long som ”Mac”. För fem år sedan började vi nästan gråta när killen som verkade helt uppslukad av sin Iphone visade sig ha spelat in och klippt ihop en julfilm för sin familj.

Nu är humor tillbaka och dessutom en ganska absurd sådan. I den nya filmen Growth Spurt visar Apple hur ”allt du älskar har plötsligt blivit större” – bokstavligt talat. En kvinna tar ett foto på sin katt med Iphone XS Max och vips fyller katten halva vardagsrummet. Då testar hon igen på sin avokado-macka. En annan kvinna blir gigantisk av att ta en selfie, och ett föräldrapar råkar göra sin dotter enorm.

Apple visar också grupp-Facetime i filmen, vilket kan tyda på att funktionen närmar sig lansering.