Varje år betalar Google en rejäl påse pengar till Apple för att fortsätta få vara standardvalet för sökmotorn i Safari på Iphone, Ipad och Mac. Exakt hur mycket Google betalar är hemliga uppgifter, men varje år får vi se beräknade uppgifter om hur stor den summan kan vara. I år tros den vara tre gånger så hög som förra året – och ännu dyrare kan det bli nästa år.

Business Insider rapporterar att Google under 2018 betalar Apple hela nio miljarder dollar, nästan 80 miljarder svenska kronor. Under 2017 ska Google ha betalat ”bara” tre miljarder dollar, men siffran kan öka till hela 12 miljarder under 2019 eller ungefär 106 miljarder svenska kronor.

Google tjänar merparten av sina pengar från annonsering på webben så att finnas som standardsökmotor på många hundratals miljoner Mac- och IOS-enheter är såklart värt en hel del. För den som vill byta sökmotor är det dock fritt fram. Safari har stöd för Bing, Yahoo och Duck duck go, utöver Google. IOS använder sig dock av Microsofts Bing i sitt egna sökfält som nås från hemskärmen.