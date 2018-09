Apple släppte sent under torsdagen den första uppdateringen till Watch OS 5 – 5.0.1. Uppdateringen löser tre hyfsat allvarliga problem, skriver Macrumors. Dels ska några användare ha fått se gratisminuter adderade till sina träningspass, ett fel som nu alltså rättats till. Dels har vissa användare inte fått stående timmar tillgodoräknade till sina ståmål under eftermiddagar.

Enstaka användare har även haft problem med att Apple Watch inte kunde ladda med Watch OS 5 installerat, även detta ska nu vara löst.

För att uppdatera krävs att klockan är laddad till minst 50 procent, att klockan ligger på laddaren under tiden, samt att vår Iphone finns i närheten. Uppdateringen hittas genom att gå till Apple Watch-appen på Iphone, och sedan navigera till Allmänt > Programuppdatering.