Med hjälp av IOS 12, nya appen Genvägar samt appen Remote S lyckades Youtubern Snazzylabs fjärrstyra en hel del funktioner i sin nya Tesla Model 3. Som att öppna bakluckan och det främre bagageutrymmet, styra klimatanläggningen och köra bilen en kortare bit (utan att kliva in) när en annan bil parkerats för nära.

För den som är orolig över säkerheten kan meddelas att Snazzylabs byggde in en lösenordsfunktion i sitt egenbyggda ”recept” för Genvägar – vid fel lösenord ”rickrollas” personen med 80-talsdängan ”Never gonna give you up" på högsta volym.” Dessutom kan vi tillägga att det är fullt möjligt att stänga av åtkomst till Siri så länge mobilen är låst, vilket höjer säkerheten ytterligare.

