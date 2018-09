För att få sina nya Iphone-modeller godkända i Kina har Apple lämnat in specifikationer för modellerna hos den kinesiska myndigheten Ministry of Industry and Information Technology (TENAA), och därifrån har en hel del intressant information nu läckt om vad som finns på insidan av 2018 års Iphone-nyheter. Uppgifterna hittades först av den kinesiska sidan My Drivers och Macrumors.

Där framgår att Iphone XS har fått ett två procent mindre batteri än sin föregångare Iphone X, 2 658 mAh mot tidigare 2 716 mAh. Battertiden uppges vara en timme kortare för telefonsamtal, men en timme längre för videouppspelning. Överlag ska den ha måttliga 30 minuter längre batteritid sett över en dags användande, delvis tack vare den mer strömsnåla A12-processor.

Iphone XS Max är Apples största Iphone någonsin, och har därför inte så förvånande det största batteriet i en Iphone någonsin – 3 174 mAh. Det ska ge 1,5 timmes längre batteritid per dag jämfört med Iphone X.

Iphone XR har ett mindre batteri än XS Max, men faktiskt ett 10 procent större batteri än Iphone XS med 2 942 mAh. Det är också större än batteriet i Iphone X.

Det gör att Iphone XR har den bästa angivna batteritiden någonsin för en Iphone – bättre än till och med Iphone XS Max. Resultatet stavas troligen ett relativt stort batteri, en mer strömsnål A12-processor samt en skärm med lägre upplösning än sina XS-syskon. För den som önskar bästa möjliga batteritid tyder alltså mycket på att Iphone XR är det bästa valet.

Från det kinesiska dokumentet framgår även att Iphone XR har 3 GB arbetsminne, Iphone XS-modellerna har 4 GB. Som jämförelse hade Iphone X och Iphone 8 Plus 3 GB, medan Iphone 8 bara hade 2.

