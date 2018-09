När du har köpt en produkt brukar du kunna räkna med att den är din och att du faktiskt äger den. Men så är inte fallet med digitala filmer du köper på till exempel Itunes Store. I det långa användaravtalet du godkänner för butiken framgår det nämligen att Apple inte kan garantera att filmerna kommer finnas tillgängliga på tjänsten för all framtid. Liknande skrivelser finns i avtalen för flera andra, stora stora aktörer som tillhandahåller film och tv-serier via nätet.

En Twitter-tråd startad av Anders G da Silva från Kanada har de senaste dagarna delats friskt, där han delar med sig av sin kontakt med Apples Itunes-support.

Me: Hey Apple, three movies I bought disappeared from my iTunes library.

Apple: Oh yes, those are not available anymore. Thank you for buying them. Here are two movie rentals on us!

Me: Wait... WHAT?? @tim_cook when did this become acceptable? pic.twitter.com/dHJ0wMSQH9