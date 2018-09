Det var ganska länge sedan Apple började ansamla material till sin kommande streamingtjänst. Företaget har satt en rad tv-serier i produktion, och nu har det även köpt sina första långfilmer.

Deadline rapporterar att Apple kommer hem från filmfestivalen i Toronto med rättigheterna till dokumentären The Elephant Queen, och har även köpt rättigheterna till animerade långfilmen Wolfwalkers.

The Elephant Queen har gjorts av Victoria Stone och Mark Deeble och berättarröst är Oscarsnominerade Chiwetel Ejiofor. Filmer följer en elefantflock och dess matriark under en svår torka.

Wolfwalkers kommer från Cartoon Saloon som tidigare har gjort kritikerrosade The Secret of Kells, Song of the Sea och The Breadwinner. Den regisseras av Tomm Moore och har skrivits av Will Collins, och handlar om en flicka som kommer till Irland med sin pappa för att jaga den sista vargstammen.