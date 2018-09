Apple har blivit snällare med licensieringen av sin lightning-kontakt. Tidigare under året fick vi veta att Apple tillåter tredjepartstillverkare sälja egna lightning till 3,5 mm-sladdar med Apples Made for Iphone-certifiering (mfi). Nu rapporterar Mac Otakara att samma sak lär ske med usb-c till lightningsladdar från och med mitten av 2019.

Sladden låter Iphone-användare koppla in sin Iphone till en Macbook med bara thunderbolt 3 och/eller usb-c-uttag utan en adapter, och för att använda snabbladdning via en usb-c-laddare. Apple har dock ställt lite högre krav på de nya sladdarna. Bland annat måste lightning-kontakten klara av 15 watts laddning via en vanlig nätadapter, och upp till 18 watt om den är ansluten till en snabbladdare som använder usb-c.

Uppgifterna är lite extra intressanta då det ryktas om att Apple kommer släppa årets Iphone-modeller med en snabbladdare på just 18 watt (istället för dagens laddare på bara fem watt).

Foto: Apple

I dagsläget finns usb-c till lightning-sladden bara i två varianter som har Apples mfi-certifiering – Apples egna sladdar. Dels en meterlång sladd för 199 kronor, dels en två meter lång som kostar 429 kronor. Icke certifierade varianter finns redan, men från nästa år kan det alltså komma fler sladdar som kan säljas som officiella Iphone- och Ipad-tillbehör med mfi-certifieringen.

