Apple testar just nu för fullt sin egenutvecklade självkörande teknik, monterad i en Lexus RX 450h, på allmänna vägar i Kalifornien. Under perioder har haft fler bilar för självkörande tester på kaliforniska vägar än både Tesla och Über, och under sommaren har flottan ökat ännu mer.

Nu har en av Apples testbilar varit inblandad i en krock för, vad vi vet, första gången. Det skriver The Verge, efter uppgifter från det kaliforniska Department of Motor Vehicles. Apple-bilen färdades i knappt två kilometer i timmen medan den väntade på en påfart för att kunna köra upp på en större motorväg, när den kördes på bakifrån av en Nissan Leaf. Den bilen färdades i knappt 25 km/h. Ingen person ska ha kommit till skada, men bilarna blev något tillknycklade.

Enligt amerikanska Consumer Affairs är de flesta olyckor där självkörande bilar är inblandade olyckor av just den här typen – en självkörande bil kör långsamt och blir träffad bakifrån av en bil med en mänsklig förare.