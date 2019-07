Senaste uppdateringen (2019-07-31):

Apple berättar: Därför köpte vi Intels 5g-tillverkning

Apples första Iphone med 5G-chipp lär enligt många bedömare släppas runt 2020, och mest troligt ha ett 5G-chipp från Qualcomm på insidan. Men efter det, från tidigast 2021 och framåt väntas Apple tillverka sina egna chipp, efter det nyliga köpet av hela Intels 5G-utveckling för smarta mobiler.

Under Apples kvartalsrapport som presenterades under tisdagskvällen berättade Tim Cook lite mer om anledningarna bakom köpet, ett köp som beskrivs som Apples näst största någonsin, skriver 9 to 5 Mac.

Bara Beats-köpet var större i dollar räknat. Däremot har så många anställda aldrig hängt med i ett köp tidigare – hela 2 200 stycken.

En anledning till köpet anges vara Apples önskan om att kunna kontrollera den bakomliggande tekniken till företagets viktigaste produkter.

Uppdatering (2019-07-25):

Apple köper Intels 4G- och 5G-tillverkning för smarta telefoner

Sen torsdagskväll, svensk tid, kom det mer eller mindre väntade beskedet: Apple köper merparten av Intels 4G- och 5G-affär för smarta telefoner, inkluderat immaterialrätt, utrustning, pågående lease-avtal och inte mindre än 2 200 Intel-anställda.

Hela transaktionen är värderad till en miljard dollar, ungefär 9,5 miljarder kronor.

Affären är överenskommen mellan parterna, och transaktionen väntas ske innan 2019 är slut efter en sedvanlig juridisk översyn. Intel kommer även i fortsättningen utveckla 5G, men inte för smartphone-marknaden.

Apple slöt tidigare i år en överenskommelse med den bittra fienden Qualcomm för att få tillgång till 5G-chipp till sina Iphone-modeller, efter att just Intel inte väntades kunna leverera sina chipp i tid. Men affären kan inte ses som något annat än att Apple siktar på att kunna tillverka sina egna 5G-chip inom några år, även om Apples första 5G-telefon alltså väntas ha ett Qualcomm-chipp.

5G-modemtillverkningen blir därmed en del av Apples övriga chipp-tillverkning under ledning av Johny Srouji. Därmed kommer Apple inneha runt 17 000 patent rörande trådlös kommunikationsteknik, inkluderat protokoll för radiostandarder och modemarkitektur.

Tidigare (2019-07-23):

Uppgifter: Apple kan köpa Intels 5G-tillverkning

Apple verkar av allt att döma använda Qualcomms 5G-chipp till kommande Iphone-modeller med 5G, men kanske kommer chippen ett par år senare ersättas av Apples egna. The Wall Street Journal rapporterar nämligen att Apple kan vara nära att skriva på för en jätteaffär: För närmare 10 miljarder kronor kan Apple komma att köpa hela Intels 5G-tillverkning.

Intel berättade i april att man helt ger upp sin tillverkning av 5G-modem för mobiler, detta som ett direkt resultat av Apples överenskommelse med Qualcomm.

Apple har länge varit Intels enda större kund vad gäller 4G-modem, men när Intel inte skulle bli klara med 5G-modemet i tid gav Apple upp att vänta och slöt istället en överenskommelse med sin bittra konkurrent Qualcomm.

Affären kan enligt uppgifterna komma att offentliggöras redan nästa vecka.

Uppdatering (2019-06-18):

Uppgifter: Apples egna 5G-modem klara 2022

Förutom att vi kan få se två nya Iphone-modeller med 5G-teknik redan år 2020, kommer uppgifter från samma rapport, från toppanalytikern Ming-Chi Kuo, att Apple fortsätter jobba på sitt 5G-chipp. Det skriver Macrumors.

Chippet kan vara klart för lansering redan år 2022 eller 2023, vilket är aningen snabbare än tidigare trott. Därmed tros Apple lämna Qualcomm bakom sig. Fram tills dess, i år 2020 och möjligen även 2021 års Iphone, lär dock Qualcomm bidra med 5G-chippen.

Uppdatering (2019-04-22):

Ming-Chi Kuo: Då får Iphone stöd för 5G

Det såg under ett tag väldigt skakigt ut för 5g-stöd i I Iphone, men efter att Apple till slut slutit fred med Qualcomm och därmed kan använda deras 5g-modem ser det bättre ut för Apple 5g-planer.

Nu hävdar den erkända analytikern Ming-Chi Kuo att Iphone därmed, i linje med flera tidigare rykten, kommer få 5g-stöd från och med 2020. Det skriver Macrumors. Qualcomm ska leverera chippen, vilket antagits tidigare, men även Samsung. Det senare är nya uppgifter.

Ming-Chi Kuo bedömer att Apple kommer skeppa 195-200 miljoner Iphone-enheter under 2020, och av dem kommer 70-75 miljoner vara 5g-enheter som släpps under årets andra hälft.

Huawei förnekar samtal med Apple om 5g-modem för Iphone

På sistone har det varit många olika bud fram och tillbaka rörande möjligheten att Apple väljer att samarbeta med Huawei rörande 5g-modem för nästa års modeller av Iphone.

Så sent som i måndags påstod Huaweis grundare Ren Zhengfei att ett samarbetsavtal var på gång, men nu förnekar företagets styrelseordförande Ken Hu uppgifterna.

- Vi har inte haft diskussioner med Apple i den här frågan, säger Ken Hu i en kommentar till nyhetsbyrån Reuters.

Om det inte blir något avtal med Huawei tyder det mesta på att Apple får vända sig till Samsung, Mediatek eller Intel, detta då det lär bli svårt att reparera relationen till Qualcomm efter alla rättstvister företagen emellan.

Utöver att förse diverse mobiltillverkare med 5g-chipp ägnar sig Huawei även åt att bygga själva 5g-nätet. Hittills har man lyckats teckna 40 avtal, varav 23 i Europa, 6 i Asien/Oceanien, 10 i Mellanöstern och 1 i Afrika.

Uppdatering (2019-04-09):

Huawei öppnar för att sälja 5g-chipp till Apple

Enligt den senaste tidens rykten håller Apples 5g-planer på att grusas rejält, främst på grund av att Intel inte verkar kunna hålla tidsplanen får sitt kommande 8160 5g-chip. Särskilt många alternativ finns inte heller för Apple, särskilt som man inte lär vilja köpa 5g-chipp av konkurrenten Qualcomm som man just nu ligger i en infekterad juridisk strid med.

Men nu öppnar Huawei för att sälja sitt 5G Balong 5000-chip till Apple, detta enligt Engadget. Tidigare ska Huawei ha vägrat sälja till andra företag – men Apple kan vara ett undantag från denna regel.

Även om det öppnar upp en ny möjlighet för Apple är det inte särkskilt troligt att det hamnar 5g-chipp från Huawei i framtida Iphone-modeller. Förutom att Huawei är en stor konkurrent till Apple, ligger Huawei inte bra till i den amerikanska regeringens ögon. Företaget står dessutom under allvarliga anklagelser för att stjäla affärshemligheter från amerikanska företag, Apple inkluderat.

Tidigare:

Apples 5g-Iphone kan försenas – av Intel

Även om vissa uppgifter pekar mot att Apple tänker utveckla ett eget 5g-modem för framtida Iphone-modeller kommer man i de första 5g-enheterna troligen förlita sig på Intel och dess 8160 5g-chip som nu står under utveckling.

Enligt nya uppgifter från Fast Company har Intel dock svårigheter att hålla sina egna deadlines, något som fått Apple att ”tappa förtroendet för Intel” och deras förmåga att leverera chipet i tid. Enligt Fast Company är Apples relation till Intel ”ansträngd.” Apple ska även ha hållit samtal med Samsung och Mediatek om att leverera modem till Apple istället.

Alternativet att gå tillbaka till sin tidigare leverantör Qualcomm anses dock vara otroligt med tanke på pågående juridiska strider mellan företagen.

För den som missat: Apple har sedan länge en rejäl dispyt med den amerikanska chiptillverkaren Qualcomm. För att göra en lång historia kort har resultatet av pågående patentstrider blivit att Apple så långt det är möjligt sökt sig bort från Qualcomm som leverantör av olika radiochip i Iphone. En het kandidat är istället Intel.

Att byta från Qualcomm till Intel kan faktiskt innebära en förbättring. Gissningsvis kommer Apple använda sig av Intels XMM 7560-modem. Det är ett chip som klarar fler band och nätverk än både Intels föregående modem och Qualcomms nuvarande. Resultatet kan bli att vi får se en och samma telefon över i stort sett hela jorden, istället för att som idag ha flera olika Iphone-modeller i olika delar av världen.

Våra kollegor på amerikanska systersajten Macworld har försökt bena ut när vi kan få se den första Iphone-modellen med 5g, och troligtvis är det inte alltför länge kvar.

När kommer den då?

Räkna inte med att få se en 5g-Iphone redan till hösten. Dels är Intels nya modem inte klara, dels är 5g-näten inte tillräckligt utbyggda ännu. Tidigast 2019, kanske 2020, bör vi dock kunna köpa den första Iphone-modellen som kan användas på ett 5g-nät.

Några konkreta rykten om en 5g-Iphone har ännu inte börjat cirkulera, men baserat på nuvarande och kommande teknologier kan vi se det här som en kvalificerad gissning.

Uppdatering (2019-04-16):