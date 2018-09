I flera år har Apple ryktats jobba på en tv-tjänst som ska konkurrera med Netflix, Hulu och Amazon. Än så länge har företagets egna produktioner hållit sig till musikrelaterat som Carpool Karaoke, och sågade Planet of the Apps.

Men Apple har många järn i elden och har påbörjat produktionen av en numera ganska imponerande samling serier.

Amazing Stories

Apple ska enligt uppgifter ha beställt tio avsnitt med en budget på 45 miljoner kronor per avsnitt av en serie som bygger på Steven Spielbergs serie med samma namn från 1980-talet. Spielberg ska själv exekutivproducera. Men enligt rykten har projektet haft vissa problem och Bryan Fuller som först skulle driva det lämnade projektet och ersätts av Adam Horowitz och Edward Kitsis.

Are you sleeping

Oscarsvinnaren Octavia Spencer, känd från bland annat Hidden Figures och The Shape of Water, ska spela huvudrollen i den här serien baseras på en roman av Kathleen Barber. Apple har beställt tio avsnitt. Andra skådespelare är bland andra Lizzy Caplan och Aaron Paul.

Calls

Apple jobbar på en engelskspråkig version av franska Canal+ serie Calls, och sägs även har köpt rättigheterna till originalet som är en samling korta berättelser.

Carpool Karaoke

Apple har beställt säsong två av den här serien som bygger vidare på konceptet som startades av James Corden.

Central Park

Apples första animerade serie kommer från Loren Bouchard som tidigare har gjort Bob’s Burgers. Den ska vara musikalisk och handla om en familj som sköter om den kända New York-parken.

Damien Chazelle-projekt

Skaparen av La La Land sägs enligt rykten jobba på en serie med Jordan Horowitz och Fred Berger för Apples räkning, men några detaljer har inte framkommit.

Hailee Steinfeld ska spela Emily Dickinson i en komediserie med halvtimmesavsnitt. Serien skrivs och produceras av Alena Smith och regisseras av David Gordon Green.

Drama om journalisten Hilde Lysiak

Den här serien har antingen inte namngetts eller så har namnet inte läckt ut. Apple har beställt ett drama baserat på den verkliga berättelsen om åttaåriga journalisten Hilde Lysiak som avslöjade ett mord i sin lilla hemstad.

Foundation

Apple har beställt tio avsnitt av en serie baserad på Isaac Asimovs klassiska Stiftelsen. Den produceras av David Goyer och Josh Friedman på Skydance Television, och Isaac Asimovs dotter Robyn ska också vara med på ett hörn.

Frukost-tv-drama

Apple sägs redan ha beställt två säsonger av en serie baserad på Brian Stelters roman Top of the morning: Inside the cutthroat world of morning tv. Jennifer Aniston och Reese Witherspoon exekutivproducerar och har huvudrollerna, medan Jay Carson från House of Cards skriver manus.

Home

I den här serien med tio avsnitt får vi följa med hem till människor som bor i ovanliga, unika hus. Regisseras av Matt Tyrnauer.

Komedishow med Charlie Day och Rob McElhenney

Apple satsar inte bara på drama med längre avsnitt utan har även beställt en komediserie med halvtimmesavsnitt från skaparna av It’s always sunny in Philadelphia.

Little America

Enligt The Wrap har Apple beställt en antologiserie kallad Little America som visar olika amerikanska invandrares liv och baseras på verkliga berättelser publicerade i Epic Magazine. Skrivs av Kumail Nanjiani och Emily V. Gordon.

Little Voices

J.J. Abrams sägs producera den här serien tillsammans med musikern Sara Bareilles. Enligt Variety blir den ”ett kärleksbrev till New Yorks musikaliska mångfald”.

Apple äger rättigheterna till den här serien som handlar om miljöforskarna som försökte uppmärksamma världen på global uppvärmning och andra problem mellan 1979 och 1989. En intressant detalj är att Losing Earth har producerats av Anonymous Content som delvis ägs av Emerson Collective. Det senare företaget drivs av Laurene Powell Jobs.

M. Night Shayamalan-serie

Tio avsnitt av en science fiction-serie ska produceras av den kända regissören, som även ska regissera det första avsnittet. Något annat är inte känt om den här produktionen.

Oprah Winfrey

Allt som är känt om detta är att Apple ska ha tecknat ett långt avtal med Oprah för att skapa ny tv.

Pachinko

Soo Hugh som tidigare har jobbat med Under the dome och The killing skapar nu en serie baserad på Min Jin Lees roman Pachinko som handlar om fyra generationer koreanska invandrare.

Skaparen av nya Battlestar Galactica och Star Trek: The Next Generation sägs jobba på en serie för Apple om en alternativ verklighet där rymdkapplöpningen på 60-talet aldrig ebbade ut. Produceras av Sony Pictures Television och Tall Ship Productions och leds av Matt Wolpert och Ben Nedivi.

Sci-fi-serie med Joel Kinnaman

En annan serie som ännu inte har något namn är en sci-fi-historia med Joel Kinnaman, Sarah Jones och Michael Dorman i rollerna som produceras av Ron Moore.

See

Variety rapporterade om den här serien, men inte mycket är känt om den. Sylvia Hoeks som spelade Luv i Blade Runner 2049 ska spela en huvudroll. Andra skådespelare som enligt rykten har fått roller är Archie Madekwe, Alfre Woodard och Jason Momoa.

Sesame Workshop-produktion

Apple har enligt Variety tecknat avtal med Sesame Workshop om produktion av barnprogram. Det blir inte Sesame Street, utan något annat som blandar produktionstekniker.

Shantaram

Eric Warren Singer och David Manson ligger bakom den här serien som bygger på en roman av Gregory David Robert. Den handlar om en fånge som rymmer från ett fängelse i Australien och hamnar i Mumbais underjord.

Swagger

En biografisk serie om NBA-stjärnan Kevin Durant.

Time Bandits

Enligt Deadline ska Anonymous Content, Paramount Television och Media Rights Capital producera en serie baserad på Terry Gilliams kultklassiker.

You think it, I’ll say it

Curtis Sittenfield skapar en serie om tio fristående avsnitt. Skulle haft Kristen Wiig i huvudrollen men hon blev tvungen att dra sig ur och ska nu bara exekutivproducera tillsammans med Reese Witherspoon och Lauren Neustadter.