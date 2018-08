Back to my Mac är en funktion för fjärrstyrning av Macar med hjälp av tekniken wide-area bonjour och Icloud som funnits sedan Mac OS X 10.5 Leopard. Den gör det enkelt att logga in på och till exempel hämta en fil från eller stänga av ett program på Macen som står hemma eller på kontoret när du är vid en annan Mac.

Funktionen har saknats i betaversionerna av Mac OS 10.14 Mojave, och Apple har nu bekräftat att den mycket riktigt försvinner. I ett supportdokument rekommenderar Apple de som behöver fjärrstyra Macen att istället använda Icloud Drive, skärmdelning och programmet Apple Remote Desktop – som kostar en rejäl slant och inte har uppdaterats sedan februari 2017.

Utöver Apples lista finns flera tredjepartslösningar för att fjärrstyra en Mac, bland annat Teamviewer som är gratis för privatpersoner.