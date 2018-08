Apple har precis vunnit en budstrid mot ett halvdussin andra intresserade om rättigheterna till en 30 000 ord lång artikel, skriven av Nathaniel Rich och nyligen publicerad i New York Times. Det rapporterar New York Times själva.

Artikeln med rubriken ”Losing Earth: The decade we almost stopped climate change” är baserad på 18 månaders arbete och över hundra intervjuer. Den berättar historien om decenniet 1979-1989 då, enligt artikeln, all kunskap om klimatförändringarna fanns hos amerikanska forskare för att kunna stoppa det, men hur detta inte lyckades på grund av olika politiska krafter.

Artikeln har fått större spridning på senare tid, men exakt vad Apple ska göra med grundmaterial är okänt. Företaget Anonymous Content ska producera materialet åt Apple, ett företag som gjort sig mest känt för filmer och tv-serier som Oscar-vinnaren Spotlight, The Revenant och Mr. Robot.

Troligen får vi se slutresultatet under kommande år, antingen på Apples nuvarande plattformar eller i en framtida streamingtjänst från företaget.