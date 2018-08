Under torsdagen blev det känt att en 16-åring pojke från Melbourne, Australien hackat sig in på Apples servrar och laddat ned inte mindre än 90 GB data från Apple. Intrången ska ha skett flera gånger under ett års tid. Det skriver den australiensiska tidningen The Age.

Polisen hittade den stulna datan på pojkens dator efter en husrannsakan i familjens hem. Den stulna datan ska ha legat i en mapp döpt till ”hacky hack hack”.

Enligt pojkens advokat ska intrången ha skett ”av kärlek” till företaget, för att han ”beundrade” Apple och för att han egentligen ville jobba där i framtiden. Pojken har erkänt sig skyldig till intrången och ska ställas inför rätta i september.

Exakt vilken data 16-åringen kommit över är inte känd, men enligt ett officiellt uttalande till Reuters har ingen persondata för Apples kunder utsatts.

