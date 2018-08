Face ID finns som bekant redan i Iphone X och väntas komma till nya Iphone X-modeller under hösten. Dessutom väntas även Ipad Pro få Apples ansiktsigenkänning. Med den utvecklingen är det så klart tänkbart att Apple kan förse även framtidens Macar med inloggning via ansiktet, förslagsvis kallat Face ID även här. Faktum är att de första patenten för ansiktsigenkänning på Mac dök upp långt innan det kom på tal i Iphone.

Nu har ytterligare ett godkänt Apple-patent för ett Face ID på Mac dykt upp, skriver Patently Apple. Och det är ett Face ID som skulle kunna bli mycket smartare än det vi ser idag i Iphone. Patentet beskriver inte bara hur ansiktsigenkänningen låter oss logga in på vår dator, utan också att datorns sensorer och kamera kan se om en person närmar sig datorn, och beroende på armars, överkroppens och huvudets läge ser ut att vilja logga in på sin dator. Kameran skulle alltså kunna gissa sig till att vi vill logga in, redan innan vi tryckt på någon knapp för att väcka datorn.

Patentet beskriver också mer i detalj hur en så kallad djupkarta ska kunna analyseras för att känna igen kroppsdelar, och på så sätt göra geststyrning av en Mac möjlig. Nu återstår att se om och i så fall hur Apple tänker använda sig av tekniken och kunskaperna i framtida Mac-modeller.