En historisk milstolpe bröts under torsdagskvällen svensk tid när Apple nådde den magiska gränsen – nu är Apple värderat till hela 1 biljon dollar, eller ungefär 8,9 biljoner svenska kronor.

Brytpunkten var när en Apple-aktie under torsdagskvällen värderades till 207,05 dollar. Apple aktie har stigit rejält efter en bra senaste kvartalsrapport, med resultatet att Apple nu är värderat till mer än en biljon dollar.

Apple är därmed det enda företag som är värderat över den magiska bränsen, skriver The Verge. Den siffran kan dock komma att ändras snabbt då Apple-aktien naturligtvis går både upp och ned med jämna mellanrum.

Även Amazon tros nå biljonvallen någon gång under året. Tidigare har företaget Petro China under en kort period år 2007 värderats så högt, men det företaget halkade snart ner under biljonvallen igen.