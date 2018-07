Nyligen släpptes nya modeller av Macbook Pro, men någon uppgradering av vanliga Macbook har vi ännu inte sett röken av.

Enligt Macrumors väntar Apple troligtvis in Intels nya Amber Lake-processorer som släpps under årets tredje kvartal. Dessa kommer att finnas tillgängliga i ett antal olika varianter som lämpar sig väl för just Macbook, närmare bestämt Core m3-8100Y, Core i5-8200Y och Core i7-8500Y.

Läs mer: Allt om nya Macbook Pro – "största förändringen sedan 2011"

Jämfört med sjunde generationens Kaby Lake-processorer erbjuder efterföljaren Amber Lake högre klockfrekvenser, toppmodellen Core i7-8500Y når exempelvis 4,2 gigahertz i det så kallade Turbo Boost-läget. Andra fördelar är längre batteritid och den integrerade UHD 620-grafiken som är snäppet bättre än 615-grafiken som används i de nuvarande modellerna av Macbook.

Vad gäller övriga nyheter är det troligt att Apple byter till samma tangentbord som används i nya Macbook Pro, det är nämligen både mer tåligt mot damm och tystare än den gamla varianten.