Det är faktiskt inte omöjligt att det händer. Som standardinställning minns våra datorer lösenorden på alla nätverk vi besöker, och dumt vore ju annat. Men har vi inte varit duktiga på att nedteckna det på något säkert ställe kan det ju faktiskt också innebära att vi helt enkelt glömmer bort lösenordet till nätverket på favoritkaféet, eller lösenordet till vårt eget hemmanätverk.

På vissa routermodeller står lösenordet direkt på enheten. Står det inte där (eller om du bara inte orkar gå dit) är det superenkelt att hitta rätt på det direkt på Macen, så snart vi vet var vi ska leta. Notera också att vi behöver administratörsåtkomst till Macen.

Så här gör du

1. Först och enklast, ta reda på vad nätverket heter genom att klicka på wifi-symbolen i menylisten.

2. Öppna Spotlight och sök programmet Nyckelhanterare (Keychain Access på engelska). Tryck på enter för att öppna programmet.

3. När programmet har startat, tryck på System i den vänstra kolumnen. Leta upp nätverket och dubbelklicka på det.

4. Ett nytt fönster öppnas. Bocka i Visa lösenord.

5. Nu ska du skriva in ett lösenord i rutan som öppnas, men det är alltså lösenordet till din Mac – inte till routern. Skriv in användarnamn och administratörslösenordet. Beroende på om din Mac är inställd för att skydda mot obehöriga inställningsändringar kan du behöva skriva in ditt lösenord två gånger.

6. Det var allt. I rutan Visa lösenord ska nätverkets lösenord nu kunna ses.

Fler sätt

Till sist kan vi också tipsa om att lösenordet för din router såklart också går att justera via routerns inställningsgränssnitt. Har du en Airport-router sköts inställningarna via appen Airport-verktyg. Har du router av annat märke kan någon av de här länkarna kanske vara till hjälp.

Så här loggar du in på din Telia-router

Så här loggar du in på din Netgear-router

Så här loggar du in på din Asus-router