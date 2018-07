När Drake under den gångna helgen släppte sitt nya album Scorpion var det med dunder och brak. Att hans nya album spelades 170 miljoner gånger inom loppet av 24 timmar innebar definitivt ett nytt rekord. Det tidigare rekordet hölls också av Drake, då med More Life som spelades 89,9 miljoner gånger under sin första dag på Apples musiktjänst. Det berättade Apple för The Verge.

Även Apple hade förberett sig för det stora släppet, och bland annat förberett Siri med svar på frågor om Drake, samt lanserat en webbsida kallad Make your Drake för att göra profilbilder inspirerade av Scorpions albumomslag.

På Spotify ska en preliminär siffra ha varit 132 miljoner strömningar av Scorpion inom loppet av 24 timmar.