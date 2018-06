Rättegången som har beskrivits som en av de största och mest komplicerade i teknikvärldens historia hann pågå i sju år innan den under onsdagen plötsligt slutade i en förlikning mellan Apple och Samsung. Det meddelade domare Lucy Koh som dömt i rättegångarna ända sedan stridens början år 2011 (via The Verge).

Jättestriden kom under åren att förvandlas till måste små delstrider om olika patent, men handlade i grund och botten om huruvida Samsung kopierade Apples Iphone när man lanserade sin Galaxy S, däribland gällande saker som app-layouten på hemskärmen och nyp för att zooma in. Apple har tidigare vunnit en strid mot Samsung rörande dra för att låsa upp, där det sydkoreanska företaget förlorade.

Svaret från domstolen och juryn var i maj i år efter den senaste striden i stora drag ja, då Samsung dömdes att betala 539 miljoner dollar för patentintrång.

Samsung protesterade mot domen även den gången, men nu har parterna alltså kommit överens. Varken Apple eller Samsung har kommenterat förlikningen eller avslöjat några detaljer om vad den innehåller.

