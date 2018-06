Apples butikschef Angela Ahrendts är i Cannes i veckan för att delta på Cannes Lions, världens största reklamtävling. Hon intervjuades och pratade bland annat om att ”humanisera teknik” och framtiden för Apples butiker.

Men Apple fick även vara med under prisutdelning. Företagets ”Today at Apple”-initiativ kammande hem priset för ”märkesupplevelse och aktivering” (Brand Experience & Activation Grand Prix). Today at Apple är de olika föreläsningar, workshops och andra aktiviteter som hålls i butikerna.

Priset är till för att ”hylla kreativ, heltäckande varumärkesbyggande genom att använda nästa nivå av upplevelsedesign, aktivering, uppslukande butiksverksamhet och 360-graders kundengagemang”. Det verkar handla om att butiker inte bara ska prångla prylar.

Senare i veckan har Apple även chans att vinna pris för bästa reklamfilm. ”Welcome Home”, introduktionsfilmen för Homepod med FKA Twigs i huvudrollen är nominerad.