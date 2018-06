Beta 2 av Mac OS 10.14 Mojave är ute för utvecklare och ganska snart lär Apple även släppa den första öppna betan. Är du sugen på att vara med och testa kan det vara en bra idé att installera på en tom hårddisk innan du kör över din vanliga installation, och för det behöver du en installationspinne på usb.

Apple har länge haft ett inbyggt program för att förvandla installationsprogrammet för nya Mac OS-versioner till installationspinne, men kommandot för att göra det har ändrats en aning i Mojave.

Vad du behöver

För att kunna installera Mac OS Mojave utan att uppdatera från High Sierra behöver du föra över installationsprogrammet till en usb-disk, som måste vara på minst 8 gigabyte. Mest praktiskt är ett usb-minne med usb 3.0 eller 3.1. Har en du modern Macbook eller Macbook Pro med thunderbolt 3/usb-c kan det vara en god idé att skaffa en usb-sticka med 8 eller 16 gigabyte just för att sköta systeminstallationer.

Se till att du inte har några viktiga filer på disken, eftersom den kommer raderas i processen.

Innan du börjar behöver du naturligtvis även installationsprogrammet för Mac OS Mojave. I dag får du bara tag i det från Apples utvecklarportal, men när den öppna betaversionen har släppts hämtar du den här.

Så gör du

Anslut usb-stickan till Macen. Öppna programmet Terminal och skriv in följande kommando, där du byter ut ”MinSkiva” mot namnet på din usb-sticka:

sudo /Applications/Install\ macOS\ 10.14\ Beta.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MinSkiva

Du måste sedan fylla i ditt lösenord (i Terminal syns inte några tecken på att du skriver in lösenordet, skriv bara in det och tryck retur). Du får då frågan om du vill gå vidare: Skriv in bokstaven y och tryck retur. Efter några minuter är den klar.

Under processen kan det dyka upp en dialogruta som säger att kommandot SetFile kräver att du installerar utvecklarverktyg, men du kan välja Inte nu utan att påverka installationen.