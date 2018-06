Siri torde vara en av Apples kanske mest avskydda produkter. Assistenten anklagas ofta för att vara dum, att inte kunna svara på många vanliga frågor, eller att Apple inte öppnat upp assistenten för fler appar från tredje part. Konkurrenterna Amazon Alexa och Google Assistant framstår som allvetande i jämförelse. Det finns fortfarande många rätt enkla frågor Siri inte vet hur den ska svara på.

Till Siris försvar ska sägas att det är den enda assistenten som har stöd för så många olika språk (inklusive svenska). Och åtminstone för enkla sysslor som att kolla vädret, svara på ett meddelande, transkribera text och ställa en timer (men inte flera) kan Siri absolut vara användbar.

Siri började sin resa i App Store

Men var började det egentligen? Även om Apple redan 1987 hade tankar och konceptvideor för en virtuell assistent (med det något stela namnet ”Knowledge Navigator”) skapades Siri faktiskt inte av Apple.

Foto: Skärmdump Youtube/Sirivid Siri på hemskärmen, men sin första logotyp.

Faktum är att den allra första versionen av Siri började sitt liv som vilken annan app som helst – i App Store – där Siri i februari 2010 lanserades för Iphone. Bakom appen stod det amerikanska, ideella forskningsinstitutet Sri International med skaparna Dag Kittlaus, Adam Cheyer, och Tom Gruber.

Lite tristare gränssnitt i den allra första versionen av Siri.

2010 års version av Siri kunde göra saker som att söka efter restauranger i ett visst område, ringa en taxi och kolla upp händelser, konserter och evenemang i närområdet.

Siri kunde även förstå kontext. Om vi exempelvis sökte efter restauranger i ett visst område och sedan följde upp med en sökning på biofilmer antog assistenten att vi ville söka i samma område som restaurangerna. (Idag, åtta år senare, har Siri fortfarande ytterst begränsade möjligheter att förstå i vilken kontext vi ställer en fråga, och att förstå följdfrågor).

Här visas Siri upp i sin allra första form efter lanseringen på App Store:

Skulle till Android och Blackberry – men köptes av Apple

Efter lanseringen på App Store i februari 2010 var tanken att Siri även skulle lanseras för Blackberry och Android, men bara två månader efter App Store-introduktionen köpte Apple upp Siri.

Siri byggdes istället in i IOS 5, och en betaversion av ”nya” Siri med åtkomst direkt från hemknappen lanserades som en av de största nyheterna i Iphone 4S när modellen lanserades 4 oktober 2011.

Sedan dess har Siri dock inte utvecklats i samma fart som övriga konkurrenter från Google och Amazon. Skaparna bakom Siri som följde med till Apple lämnade företaget och lanserade år 2016 en egen röstassistent kallad Viv, som snart köptes upp av ingen mindre än Apples ärkerival på telefon-fronten – Samsung. Viv bytte namn till Bixby, men än så länge har det inte blivit något större hot mot vare sig Siri, Google Assistant eller Amazon Alexa.

År 2012 flyttade Siri in också i Ipad. 2015 kom den till Apple TV, Mac och Airpods under 2016 och 2018 i högtalaren Homepod. Under årets WWDC fick assistenten en av sina största nyheter någonsin med Shortcuts, som låter oss skapa egna genvägar och automationer med egna röstkommandon direkt i Siri.

Men fortfarande är det många som är förbryllade över hur Siri kunde gå från att vara först på marknaden till att bli hopplöst efter. Apples omsorg om integritet lär var en förklaring till att man inte öppnat upp den för exempelvis tredje part.

Alldeles oavsett är det solklart att Siri, åtta år senare, fortfarande har mycket att lära.

