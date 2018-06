Apples vd Tim Cook har under en tidigare kvartalsrapport låtit meddela att Apple Pay skulle lanseras i Polen, Ukraina och Norge under 2018. Under måndagen blev det så dags för det förstnämnda landet, där betalningstjänsten rullades ut hos hela åtta banker. Det skriver den polska sajten Thinkapple.

De polska bankerna som stödjer Apple Pay:

BGZ BNP Paribas

Bank Zachodni WBK

Alior Bank

Raiffeisen Polbank

Nest Bank

Mbank

Bank Pekao

Getin Bank

Idag finns Apple Pay i 20 länder och kräver en Apple Watch av valfri modell eller en Iphone 6 eller senare. Apple Pay väntas lanseras i Norge senare under året.

