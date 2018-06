Under flera timmar under fredagen hade Apple problem med sin karttjänst Maps. Vid en sökning av platser kunde Maps försöka ladda resultat under 30 sekunder för att sedan visa ”Inga resultat hittades.” Det skriver 9to5mac.

Apples sida för att avläsa systemstatus visade dock inte först på några problem, men den uppdaterades under dagens gång för att visa att Maps hade ett problem med sökfunktionen och navigeringsfunktionen.

Från och med fredgskvällen vid 19:30 rapporterade Apples sida att problemet med Apple Maps har lösts och att tjänsten fungerar som vanligt igen.