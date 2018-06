Hela Iwork-sviten fick under torsdagen en större x.1-uppdatering, där Pages på Mac når version 7.1, Keynote version 8.1 och Numbers version 5.1. På IOS är versionsnumren 4.1 för alla tre program.

Den största nyheten är att Pages, Numbers och Keynote alla har fått en ny funktion för att spela in, redigera och spela upp ljud direkt i dokumenten. Andra nyheter är bland annat nya inställningar för att använda Apple Pencil för att markera och skrolla. Stöd finns även för att göra matematiska ekvatoiner med Math ML eller Late X.

Foto: Apple Ljudinspelning i Pages 4.1 för IOS.

Apples rundade hörn som dyker upp på allt fler ställen kommer också till Pages och Keynote, där diagram nu har just rundade hörn på bland annat kolumner. Stödet för arabiska och hebreiska har även förbättrats.

Uppdateringarna kommer som en gratis uppdatering till alla programmen, och hittas via Mac App Store och under fliken Uppdatera. På IOS sker uppdateringen via App Store och fliken Uppdateringar. Här är de största nyheterna i programmen:

Pages

Spåra textändringar i former och textrutor

Lägg till färger och bilder på bakgrunder i sidlayoutdokument

Ge diagram ett nytt utseende med rundade hörn på kolumner och staplar

Lägg till matematiska ekvationer med Late X- eller Math ML-notation

Förbättra dokument med en mängd nya redigerbara former

Förbättrat stöd för arabiska och hebreiska

Numbers

Ge diagram ett nytt utseende med rundade hörn på kolumner och staplar

Lägg till matematiska ekvationer med Late X- eller Math ML-notation

Förbättra dokument med en mängd nya redigerbara former

Förbättrad kompatibilitet med Microsoft Excel

Förbättrad csv- och textimport.

Keynote