Under Apples presentationer vid öppnandet av WWDC i måndags var en viktig punkt augmented reality, där Apple både hade nyheter i AR Kit 2 att visa upp och ett helt nytt filformat för 3d-objekt som kan placeras i den förstärkta verkligheten.

Apple bjöd upp Adobes Abhay Parasnis för att prata lite mer om hur filformatet, USDZ, kommer fungera med Creative Cloud. I San Francisco, några mil från San Jose där WWDC hålls, har Adobe nu öppnat en konstutställning där företaget fortsätter visa möjligheterna med ar.

Vid öppnandet av utställningen talade Abhay Parasnis om Project Aero, företagets satsning på att göra det enkelt för kreativa skapare att ta fram material för augmented reality utan att behöva lära sig helt nya och komplicerade verktyg.

Utställningen Festival of the Impossible hålls nu under helgen i Minnesota Street Project i San Franciscos Dogpatch-distrikt.