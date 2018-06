Kartor syntes inte till på scenen i måndags när Apple presenterade IOS 12 och Mac OS Mojave. Men under veckan har företaget ändå presenterat en spännande nyhet för tjänsten.

Google Maps har länge haft en funktion för att bädda in kartor på webben. Det används för att till exempel visa var en butik eller restaurang ligger. Nu får Apple Maps samma funktion med Mapkit JS.

Mapkit JS är ett javascript-bibliotek som ger samma möjligheter att använda Apples kartor som i appar på IOS. Apple har använt det internt i ett par år, exempelvis på Hitta min Iphone på icloud.com.

Än så länge är Mapkit JS en öppen betaversion och är begränsad till 250 000 initieringar och 25 000 serviceanrop per api-nyckel per dag. Som jämförelse ger Google omkring 100 000 initieringar per månad för gratiskonton.