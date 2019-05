Uppgifter: Alla årets Iphone får 12 megapixel i frontkameran

Senaste uppdateringen (2019-05-15):

Enligt tidigare uppgifter kan Apple slopa två av färgerna på dagens Iphone XR – korall och blå – till förmån för två nya färger i uppföljaren till Iphone XR. Grön och lavendel uppges vara de två nya färgerna, vid sidan om vit, svart, gul och röd som finns redan idag.

Nu ser vi den första bilden på vad som påstås vara de nya färgerna grön och lavender på bild. Teknikjournalisten Mark Gurman delade på Twitter en bild med färgglada glasskärvor, som alltså påstås vara en del av glaset från nästa Iphone XR.

And here’s what appear to be your next-generation iPhone XR colors (lavender purple and green instead of blue and coral) as @idanbo reported earlier this week: https://t.co/KQQ6JKmZg9 pic.twitter.com/7k3WZC2ZUi