Senaste uppdateringen (2019-09-01):

Nu står det klart att årets nya modeller av Iphone kommer visas upp på ett event den 10 september.

Senaste nytt är att de slutgiltiga specifikationerna för de nya modellerna sägs ha läckt ut från Kina. Enligt Gsm Arena handlar det om Iphone 11, Iphone 11 Pro och Iphone 11 Pro Max som i tur och ordning ersätter Iphone XR, Iphone XS och Iphone XS Max.

Medan Iphone 11 får en lcd-skärm på 6,1 tum får Iphone 11 Pro och Iphone 11 Pro Max oled-skärmar på 5,8 respektive 6,5 tum.

Samtliga modeller är utrustade med Apples nya A13-processor, Face ID, Wifi 6, samt en främre kamera på framsidan. På baksidan erbjuds emellertid dubbla kameror i Iphone 11, medan Pro och Max får trippla kameror. De två sistnämnda modellerna sägs dessutom ha 6 gigabyte arbetsminne, större batteri och få stöd för Apple Pencil.

I övrigt sägs vi få se en laddare på 18 watt i samtliga modeller, däremot lyser 5g-stödet med sin frånvaro.

De amerikanska priserna sägs ligga på 799, 999 och 1 099 dollar, vilket innebär att vi kan räkna med liknande priser som för förra årets modeller.

Uppgifterna är i stort sett i linje med tidigare rykten, så räkna inte med några större förändringar på Apples event.

Uppdatering (2019-08-30):

Ben Geskin har lagt upp en bild på Twitter som påstås visa den slutgiltiga designen för de nya modellerna. Jämfört med tidigare bilder som publicerats på nätet är den stora skillnaden att området runt kamerorna har samma färg som mobilen i övrigt. Dessutom handlar det om matt finish i stället för blank.

Med tanke på att Ben Geskin var först med att publicera korrekta bilder av både Iphone X, XR, XS och XS Max får vi anta att det rör sig om en riktig bild den här gången också.

Uppdatering (2019-08-21):

Det har varit många olika bud fram och tillbaka gällande vilken typ av laddare som Apple ska skicka med höstens modeller av Iphone.

Senaste budet från 9to5Mac är att den klena laddaren på 5 watt får stryka på foten till förmån för snabbladdaren på 18 watt. Dessutom kommer Apple att byta ut kabeln, vilket innebär att usb-c blir standard i stället för den gamla trotjänaren usb-a.

Med tanke på att usb-c används i de flesta moderna datorer är förändringen logisk, men det bör påpekas att liknande rykten florerade redan förra året.

Uppdatering (2019-08-16):

Samsung tillverkar redan de oled-skärmar som sitter i Iphone XS-varianterna, och med nästa Iphone kan samarbetet bli ännu tätare.

Enligt uppgifter från sydkoreanska industrikällan The Elec, rapporterat via 9 to 5 Mac, kan flera skärmkomponenter som sitter i Samsungs Galaxy S10 respektive Note 10 också hamna i Iphone 11.

För dagens Iphone XS och Iphone XS Max ska Apple enligt uppgift använda sig av egna, specialgjorda komponenter kring skärmen, men med kommande Iphone-modeller ska fler komponenter delas med Samsung, om uppgifterna stämmer.

Förklaringen är okänd (även exakt vilka komponenter det rör), men kanske handlar det om att Samsungs delar numera möter Apples kvalitetskrav, eller att Apple får ett bättre pris på hela skärmen om fler komponenter delas mellan olika enheter.

Uppdatering (2019-08-15):

I den sjunde betaversionen av IOS 13 finns en skärmdump som tycks avslöja när det är dags för årets modeller av Iphone att presenteras. Datumet på kalender-appen är nämligen satt till tisdagen den 10 september, något som låter rimligt med tanke på att Apple brukar lansera sina mobiltelefoner under den andra veckan i september.

Macrumors påpekar att en liknande skärmdump upptäcktes inför förra årets lansering och då stämde datumet till punkt och pricka. Då var det onsdagen den 12 september som gällde, vilket beror på att man inte vill lansera nya produkter den 11 september som är årsdagen för attacken mot World Trade Center 2001.

En lansering den 10 september borde innebära att säljstarten sker den 20 september, vilket i sin tur betyder att den skarpa versionen av IOS 13 borde skickas ut den 18 september.

Uppdatering (2019-08-14):

Lanseringen av höstens nya modeller av Iphone närmar sig med stormsteg. Senaste nytt på ryktesfronten är att Apple sägs ha bestämt sig för att ta bort Iphone-märkningen från baksidan.

Anledningen till förändringen är att få till ett mer stilrent utseende, särskilt som alla lär veta att det är en Iphone ändå med tanke på Apple-loggan. Eventuellt handlar det även om att förbereda för ett framtida namnbyte till Apple Phone.

Uppgiften sägs komma från en anställd på Foxconns fabrik i Kina där de nya modellerna tillverkas. Samma person hävdar dessutom att batteriet i efterföljaren till Iphone XS Max kommer att ha en kapacitet på 3 969 milliamperetimmar, samt att lagringsalternativen blir 64, 256 och 512 gigabyte.

De nya modellerna av Iphone visas troligtvis upp på ett event i september.

Uppdatering (2019-08-13):

En tillverkare av mobilskal stämmer nu in i tidigare uppgifter om att nästa Iphone kan heta Iphone Pro, men kommer också med nya detaljer, skriver iphonesoft.fr. ESR, som företaget heter, hävdar att modellerna får följande namn:

Fortfarande ska vi ta uppgifterna med en nypa salt. Skaltillverkare kan ofta få viss förhandsinformation från Apple för att hinna börja tillverka skal till de nya Iphone-modellerna, men ibland tolkas information felaktigt och inte minst namngissningarna kan bli fel. Ett bra exempel är Iphone X, som längre ansågs skulle få namnet Iphone 8.

Uppdatering (2019-08-11):

Nya uppgifter gör gällande att toppmodellen troligtvis får namnet Iphone Pro. Bakom uppgiften står Coinx , ett Twitterkonto som var först ut med att avslöja namnen på Iphone XS, XS Max och XR förra året. Samma konto har även varit först med andra uppgifter under det senaste året, däribland avslöjandet om en ny modell av Ipad Mini.

Med tanke på att Apple redan har produkter som Mac Pro, Imac Pro, Macbook Pro och Ipad Pro i sitt produktutbud vore det logiskt med Iphone Pro också. Men om det även kan bli tal om Iphone Air och Iphone Mini på sikt återstår att se.

Uppdatering (2019-08-01):

Nu gör ett gammalt rykte sin återkomst. Analytiker på Citi Research tror nämligen att stöd för

Apple Pencil är en tänkbar, ny funktion i höstens Iphone-modeller. Det skriver Business Insider. Idag är Apple Pencil bara kompatibel med företagets Ipad-modeller.

Redan förra sommaren cirkulerade liknande rykten, efter att den erkända analytikern Ming-Chi Kuo sagt att det är en möjlighet att stödet kommer ”någon gång” i framtiden. Då kallade vi det sommarens konstigaste rykte, och inget Apple Pencil-stöd kom i höstens modeller.

Inga andra rykten pekar mot ett Apple Pencil-stöd, så vi får ta dessa uppgifter med en stor näve salt.

Uppdatering (2019-07-23):

Sajten 9to5Mac har presenterat ny information om vad vi kan förvänta oss av nya Iphone.

Det rör sig som väntat om tre olika modeller: D42 (Iphone12,3) som ersätter Iphone XS, D43 (iPhone12,5) som ersätter Iphone XS Max och N104 (iPhone12,1) som ersätter Iphone XR. De två förstnämnda har oled-skärmar, medan den sistnämnda har en lcd-skärm.

På insidan återfinns den nya A13-processorn som sägs ha kodnamnet Cebu. Dessutom erbjuds en uppdaterad Taptic Engine, det vill säga motorn som känner av hur hårt du trycker på skärmen. Kodnamnet för denna är Leap Haptics.

Vad gäller kamerorna sägs vi få se Smart Frame, en ny funktion som gör det möjligt att ändra bildens komposition i efterhand. Dessutom får vi se stöd för super slow-motion, det vill säga 120 bildrutor per sekund, i den främre kameran.

Avslutningsvis väntas Apple behålla lightning-kontakten, med andra ord får övergången till usb-c vänta vad gäller Iphone.

Uppdatering (2019-07-19):

Iphone 11, Iphone XI, eller vad den nu kan tänkas heta – i vilket fall som helst är det inte långt kvar tills vi får se nästa generation Iphone. Lansering lär ske i början av september, med leverans några veckor senare.

Läckta bilder har cirkulerat under året, men nu har också de kanske mest trovärdiga dummy-modellerna hittills dykt upp i händerna på bland annat youtubern Marques Brownlee. Modellerna är troligen till för att skal- och tillbehörstillverkare ska kunna ta fram Iphone-skal lagom till lanseringen.

Modellerna ser väldigt välgjorda ut, och stämmer överens med tidigare rykten om nästa generation Iphone. Även dessa dummymodeller har en rejäl blaffa till kamerasystem på ena delen av telefonens baksida. Hur nära sanningen de är får vi se i september.

Uppdatering (2019-07-08):

Sajten Slashleaks har publicerat ett antal bilder som påstås visa hur de nya moderkorten ser ut.

Till skillnad från moderkorten som används i Iphone XS, Iphone XS Max och Iphone XR är de nya korten formade som en rektangel i stället för ett L. Det kan i sin tur innebära att Apple tänker satsa på ett större batteri, rapporterar 9to5mac.

Så här sägs de nya moderkorten se ut.

Nyligen publicerade Slashleaks även ett antal cad-bilder som sägs föreställa de nya modellerna. De är i linje med tidigare rykten, vilket bland annat innebär att vi får se en tredje kamera i uppföljarna till Iphone XS och Iphone XS Max.

Uppföljaren till Iphone XS sägs se ut så här. Läckta cad-bilder används av tillbehörstillverkare för att ta fram nya skyddsfodral och liknande, så sannolikheten att bilderna är äkta får bedömas som hyfsat hög.

Tidigare (2019-06-14):

Om du tyckte att Iphone XS saknade större nyheter jämfört med Iphone X lär det inte bli mycket bättre till höstens Iphone-modeller. Enligt analytiker från Mizuho Securities förväntas höstens Iphone-modeller ”sakna nyhetsvärde”, skriver Appleinsider.

Höstens Iphone-upplägg lär bli mer eller mindre detsamma, med en lcd-modell och två oled-modeller. Några nya funktioner ryktas komma, som större och batterier och trådlös laddning åt två håll. Största nyheterna lär en ny A13-processor och kamerasystemet på baksidan bli, som ryktas bli fler till antalet – tre kameror på efterföljaren till Iphone XS och två på efterföljaren till Iphone XR.

Vidare tros 3D Touch försvinna, och skärmkanterna kan krympa en aning. Men i övrigt är det i stort sett desamma telefoner, enligt ryktena.

Uppdatering (2019-06-13):

Dagens Iphone XR har redan den bästa batteritiden i en Iphone hittills, och det ser inte ut att bli sämre i nästa generation. Enligt nya uppgifter från koreanska The Elec ska 2019 års version av det något billigare Iphone-alternativet få ett 5,7 procent större batteri.

Batteriet blir om uppgifterna stämmer 3 110 mAh stort, mot 2 942 i dagens Iphone XR. Det är fortfarande mindre än Iphone XS Max, som idag har ett 3 174 mAh stort batteri idag (men denna modell driver också en betydligt större och mer högupplöst skärm).

Analytikern Ming-Chi Kuo har tidigare hävdat att batterikapaciteten kan öka upp till hela 25 procent i årets modeller, detta för att bland annat mäkta med den trådlösa tvåvägsladdning som modellerna ryktas få.

Uppdatering (2019-06-05):

IOS 13 bjuder på många intressanta nyheter och fler detaljer om utvecklingen för 3D Touch, en funktion som det flera gånger nu hävdats kommer försvinna från nästa generation Iphone.

Senast i raden av tecken som pekar mot detta är att Apple nu bekräftat att funktioner som tidigare var förbehållna enbart Iphone-modeller med 3D Touch nu kommer till alla modeller, skriver Macrumors.

Det gäller närmare bestämt Quick Actions respektive Peek. Quick Actions är de genvägar på appar som tidigare bara fanns med funktionen 3D Touch, och Peek ger möjlighet att förhandsvisa mail, länkar och annat genom att trycka hårt på länken. I IOS 13 räcker det med att hålla länge på länken eller app-ikonen, samtidigt som Haptic Touch bekräftar funktionen (på de modeller som har stöd för det).

Att detta fungerar på alla Iphone-modeller (och även Ipad) är ett tydligt tecken på att 3D Touch försvinner.

Uppdatering (2019-05-28):

3D Touch var en av de större nyheterna när Iphone 6S presenterades år 2015, men nu kan den sagan snart vara slut. För andra gången har analytiker på Barclays, i en rapport som Macrumors tagit del av, hävdat att tekniken försvinner.

Barclays hävdade detta första gången redan hösten 2018, men nu säger man sig kunna ”bekräfta” att 3D Touch verkligen är på väg ut. Varför är fortfarande oklart, då Apple inte haft några problem att kombinera exempelvis oled-skärmar med 3D Touch. Kanske är det en utrymmesfråga i mobilen, eller en kostnadsfråga.

Läs också! Iphone XR är början på slutet för 3D Touch – det här kommer vi sakna

3D Touch lär ersättas av Haptic Touch, som redan idag används i Iphone XR. Det har liknande funktionalitet med genvägar och notiser som kan visa mer information, men är egentligen bara ett långt tryck som bekräftas med en vibration från Taptic Engine.

Som Macrumors noterar kan vi kanske få se fler ledtrådar om framtiden för 3D Touch när IOS 13 lanseras. Ett ordentligt utbyggt Haptic Touch med mer funktionalitet skulle kunna vara ännu ett tecken på att 3D Touch försvinner.

Uppdatering (2019-05-27):

Med Airplay 2 kan Iphone och Ipad idag skicka ljud till flera högtalare samtidigt, men fler funktioner på området kan vara på väg i nästa modell. Enligt uppgifter från Macotakara kommer Apple lägga till stöd för ”dubbel bluetooth” från och med nästa Iphone.

Det skulle ge möjligheten för en och samma Iphone att parkoppla med två par trådlösa hörlurar samtidigt, så att två personer kan lyssna på samma ljud samtidigt. Simultana parkopplingar stöds redan – en Iphone kan ju vara kopplad till exempelvis en Apple Watch och Airpods samtidigt. Men dubbla ljudströmmar skulle vara något nytt.

Värt att påpeka är att bluetooth 5 stöder dubbel bluetooth audio, så i teorin bör Apple kunna lägga till detta till alla Iphone-modeller som har nya bluetooth 5. Det vill säga från Iphone 8, Iphone 8 Plus, Iphone X och senare.

Uppdatering (2019-05-23):

Den indiska sajten Mysmartprice uppmärksammar att Apple har registrerat elva nya modeller av Iphone i den Eurasiska ekonomiska unionen, det vill säga Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan och Armenien.

Modellnumren är A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221 och A2223. Samtliga mobiltelefoner sägs använda sig av IOS 12, alltså den nuvarande versionen av Apples mobila operativsystem.

Det är inte helt otänkbart att Apple kommer presentera nya modeller av Iphone på sitt WWDC-event som anordnas den 3 juni, men de flesta experter är övertygade om lanseringen sker i september som vanligt.

Uppdatering (2019-05-15):

Enligt tidigare uppgifter kan Apple slopa två av färgerna på dagens Iphone XR – korall och blå – till förmån för två nya färger i uppföljaren till Iphone XR. Grön och lavendel uppges vara de två nya färgerna, vid sidan om vit, svart, gul och röd som finns redan idag.

Nu ser vi den första bilden på vad som påstås vara de nya färgerna grön och lavender på bild. Teknikjournalisten Mark Gurman delade på Twitter en bild med färgglada glasskärvor, som alltså påstås vara en del av glaset från nästa Iphone XR.

And here’s what appear to be your next-generation iPhone XR colors (lavender purple and green instead of blue and coral) as @idanbo reported earlier this week: https://t.co/KQQ6JKmZg9 pic.twitter.com/7k3WZC2ZUi