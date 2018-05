När Mac OS nu (från och med 10.13.4) fått officiellt stöd för externa grafikkort börjar så kallade egpu:er bli intressanta också för Mac. Det har Gigabyte insett, och försöker numera sälja sina egpu-boxar också till oss Mac-användare.

Modellen vi fått in heter Gigabyte RX 580 Gaming Box och kan namnet till trots komma väl till pass vid annat än spel. Lådan säljs som ett komplett paket med ett färdigmonterat grafikkort, närmare bestämt ett AMD Radeon RX 580. Det är också ett av de grafikkort som stöds officiellt av Apple.

Lådan finns däremot inte med på Apples lista, men det viktigaste tycks ändå vara att grafikkortet är av rätt modell. Vi hade under vårt test inga problem med egpu:n som vi inte också skulle haft med en ”godkänd” modell.

Priset för Gigabyte Gaming Box är ungefär 6 400 kronor. Det är ett hyfsat attraktivt pris, och lägre än den OWC-låda vi nyligen testat. Däremot kan vi inte uppgradera kortet i Gaming Box i efterhand (åtminstone inte utan att bryta garantin), ett pris vi får betala för de väldigt kompakta yttermåtten.

Liten och kompakt jämfört med de flesta andra egpu:er, här jämfört med OWC Mercury Helios FX.

Med det sagt är 6 400 kronor inte direkt något reapris. Det finns fortfarande många anledningar att hålla lite på egpu-köpet om vi inte vet vad vi ger oss in på och vad vi behöver den till. Det är inte självklart att det fungerar till de program vi använder.

Mer grafikkraft när vi behöver det

Tanken på att kunna göra om en liten, lätt bärbar 13- eller 15-tummare till en betydligt kraftigare maskin när vi kommer hem till skrivbordet eller till jobbet är såklart lockande. Både kraft och bärbarhet i en verkligt mångsidig dator är en god idé, men inte helt enkel att förverkliga.

Även Imac av senaste snitt och Imac Pro kan dra nytta av rejäl, extern grafikkraft för att få hjälp vid de tyngsta beräkningarna. Nyckeln här är thunderbolt 3. Har datorn det kan den också dra nytta av 40 GB/s i överföringshastighet, något som gjort egpu:er till ett allt mer intressant alternativ för ”power users.”

På Gaming Box hittar vi förutom en thunderbolt 3-ingång också tre usb-portar, samt en extra usb-port för snabbladdning över Quickcharge (mindre intressant för Apple-användare, men porten laddar i normalfart för alla enheter som inte har Quickcharge). Det gör att grafiklådan också kan agera docka för tillbehör. Vi kan koppla in alltifrån hårddiskar till möss, headset och tangentbord till de tre usb-portarna. Lådan ger också ström till en bärbar Mac; upp till 100 watt. För videoutgångar hittar vi tre displayport, men bara en hdmi.

Lampor på insidan ger lådan ett lite roligare utseende på kvällstid. Lamporna varierar mellan olika färger. För Mac-användare finns (än så länge) inget sätt att anpassa färgen efter eget tycke och smak, som pc-användare kan göra.

Själva chassit känns högkvalitativt och rejält i stram, svart metall. Särskilt tyst är det dock inte; ett relativt högt vinande hörs hela tiden. Det hjälper heller inte att den medföljande sladden bara är en halvmeter lång, så det är svårt att komma ifrån (o)ljudet.

Nätaggregatet är inbyggt så vi slipper ha en dammsamlande klump på golvet. 450 watts total effekt är inte bäst på marknaden, men ger effekt nog till anslutna tillbehör, strömförsörjning av vår dator och såklart till grafikkortet självt.

En medföljande väska göra den enkel att ta med.

Enkel installation, enkel att ta med

Installationen av egpu-boxen är supersimpel då allt kommer som ett färdigt paket. Vi behöver inte ens skruva i grafikkortet själva eller installera några drivrutiner. En nätsladd till väggen och thunderbolt 3-kabeln in i datorn så är vi redo. Ström får vi från egpu:n, vilket är riktigt praktiskt.

AMD Radeon RX 580 hör inte till de allra billigaste korten som fortfarande har Apples godkännande för Mac OS, men det är också långt ifrån det dyraste. Värstingarna från AMD stavas Vega 56 och Vega 64, men även RX 580 kan ge en rejäl boost till. I alla fall i vissa specifika fall.

Vi har tidigare testat samma kort (visserligen i en annan box) och då sett rätt rejäla grafiktillskott i spel som Rise of the Tomb Raider, World of Warcraft och Elder Scrolls Online.

Vi har också kört grafikkortet i ett gäng testbänkar, ofta (men inte alltid) med gott resultat. Testerna kör vi på en Macbook Pro 15 tum 2017 med ett inbyggt Radeon Pro 560-kort (fyra gigabyte grafikminne).

Vi testade Open GL-prestanda i Cinebench respektive Unigine Heaven, Open CL-prestanda i Luxmark samt Metal-prestanda i GFX Bench Metal.

Det kan alltså ge rätt bra resultat, åtminstone på pappret. Dock inte i alla tester. I Cinebench ser vi faktiskt något sämre resultat med kortet.

Överväger vi att inhandla en epgu måste vi också tänka på några viktiga saker (mer om det kan du läsa här). Långt ifrån alla program och spel har stöd för egpu:er idag. Adobes program har inget officiellt stöd och inte ens Apples eget redigeringsprogram Final Cut Pro har någon hjälp av en epgu. Den står bara och surrar utan att göra någon nytta, bara datorns interna kort används.

Final Cut Pro X är ett program som skulle kunna dra stor nytta av den riktigt imponerande Open CL-prestandan vi ser i våra tester, men i dagsläget är Final Cut alltså inte skrivet för att kunna dra nytta av extern grafikkraft. Förhoppningsvis kommer det i framtiden, Apple har ju hittills visat sig positivt inställda till egpu:er.

Tveksamt om det är värt priset

Det bristande stödet gör det lite tveksamt om det verkligen är värt pengarna att köpa en epgu idag. Vi ska ha ganska specifika behov och veta vad vi behöver en egpu till för att det ska vara värt investeringen. Framför allt bör vi nog skaffa en extern skärm om vi inte har det redan. I vissa fall är det ett måste rent av då egpu:n tyvärr inte har möjlighet att driva datorns egna skärm. Vi tror dock på framtiden, ge det några månader så borde allt fler program kunna dra nytta av extern grafik.

Med det sagt är dock priset för denna egpu förhållandevis lågt, runt 6 400 kronor. Det är lägre än de över 8 000 kronor OWC:s grafikbox kostar med samma kort på insidan. För det lägre priset får vi en väska på köpet och en kompaktare form, men vi kan inte uppgradera kortet i efterhand i Gigabyte-boxen.