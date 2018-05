Testad produkt: Fibaro Homekit The Button

Pris: 569 kronor hos Webhallen.

Läs mer: fibaro.com/se

Den smarta knappen The Button från Fibaro är egentligen ingen nyhet. Den har funnits ett tag men först under 2018 kom en version av knappen med stöd för Homekit. Självklart vill vi testa den även den versionen här.

Med sin nyvunna Homekit-kompabilitet kan smarta hem som använder Apples Homekit få fysiska kontroller över sådant som vi annars oftast styr med mobilen. Och visst kan det vara bekvämt att exempelvis låsa en dörr eller släcka ett gäng lampor med en knapp istället för att alltid hala upp mobilen så fort du ska göra något. Ibland är helt vanliga knappar bäst på sådana saker.

Och The Button är väldigt bra på att vara just en knapp. Det är en stor, rundad knapp i plast med ett distinkt motstånd i knappen. The Button med Homekit-kompabilitet finns i vitt, svart och (som den vi testar) i dramatiskt rött som gör att det snarast liknar en panikknapp.

The Button kan klistras fast eller monteras på vägg. Enheten är naturligtvis helt trådlös och drivs av ett litet batteri. Batteristatus kan avläsas från Fibaro-appen och IOS Hem-app. Se dock till att inte köpa fel version, knappen finns även utan Homekit-kompabilitet.

Släck alla lampor med ett knapptryck

The Button kan användas för att aktivera bara en enstaka Homekit-pryl, en grupp prylar eller ett helt scenario. Installation sker via Fibaros egna app, men sedan kan i stort sett all konfiguration ske vi den betydligt mer lättanvända Hem-appen som följer med IOS.

The Button i Hem-appen.

Den kan användas för att låsa Homekit-dörrar, justera temperatur, eller kanske för den familjemedlem som inte alls vill styra hemmets lampor med mobilen, utan med en vanlig hederlig knapp.

Just lampor är nog ett troligt användningsområde för många. Eftersom varje fjärrkontroll kan ges tre funktioner – ett tryck, ett dubbeltryck och ett långt tryck – kan exempelvis en lämplig användning vara att trycka en gång för att tända en lampa, två tryck för ytterligare några lampor om vi behöver mer ljus och ett långt tryck för att stäng av alla lampor. Varje lampa (som kan dimmas) kan även sättas till en specifik nivå av ljus.

Eller varför inte använda knappen för att stänga av en Homekit-övervakningskamera när vi är hemma? En av de största bristerna i Homekit i dagsläget är att övervakningskameror antingen är på eller av, hela tiden. Vi önskar att det fanns ett läge där kameran stänger av sig när den första personen i hushållet kommer hem, och aktiveras när den sista personen lämnar hemmet. Men det finns inte.

En omväg för att komma runt denna brist är att koppla vår Homekit-övervakningskamera till ett uppkopplat eluttag och använda The Button för att stänga av uttaget med knappen varje gång vi går hemifrån eller kommer tillbaka. Inte alls lika smidigt som om det gick att automatisera i Homekit, men bättre än inget.

Lite långsam ibland

Knappen är inte alltid helt responsiv. Har vi utfört en åtgärd vill knappen gärna vänta ett tag innan den aktiverar nästa klick, dubbelklick eller långa klick. Är vi inte lika ivriga går det dock bara bra. Det kan dock vara en god idé att aktivera den lilla ljudåterkoppling som finns i knappen. En litet pip hörs då varje gång The Button registrerar ett klick, ett bra sätt att bekräfta att knappen verkligen registrerade vårt klick. Ljudet måste dock slås på från Fibaro-appen.