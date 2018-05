Under 2011 och 2012 spårade Google Iphone-användare genom att kringgå Safaris integritetsinställningar. Det upptäcktes och företaget tvingades böta några miljoner i USA, men nu har företaget stämts av konsumentgruppen Google You Owe Us, som vi tidigare skrivit om i den här artikeln.

Richard Lloyd är en av Storbritanniens främsta konsumentaktivister och var bland annat chefredaktör på konsumenttidningen Which under flera år. Han leder gruppen som nu har stämt Google och sökt rätt att representera alla drabbade Iphone-användare i England och Wales.

Det handlar om omkring 5,4 miljoner människor som hade en Iphone under perioden, och vars surfvanor spårades av Google på ett sätt som Google You Owe Us anser var olagligt. Gruppen begär skadestånd på motsvarande omkring 9 000 kronor per drabbad Iphone-användare.