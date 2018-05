Det är en rejäl doning vi fått in för test. Egpu:n från OWC väger närmare 3,2 kilo och är stor som ett halvt traditionellt datortorn. Men så ska det också få plats med rätt rejäla grafikkort på insidan. Installation av kortet gör vi själva (såvida vi inte har köpt tjänsten), men det följer med tydliga instruktioner. Räkna dock med en stunds skruvande och fipplande innan vi är igång.

När kortet väl är installerat är det bara att plugga in boxen i väggen och thunderbolt 3-kabeln i vår dator, så bör en liten symbol för vår externa grafik dyka upp i menylistan. En thunderbolt 3-kabel medföljer i förpackningen och nätadaptern är inbyggd i lådan, så vi slipper en dammsamlande klump på golvet. Boxen kan dessutom ladda vår dator i full fart, 87 watt räcker även till 15 tum stora Macbook Pro.

På baksidan hittar vi ett gäng portar för hdmi, displayport samt en dvi-port. Bra, för om vi ska kunna utnyttja egpu-boxen till max krävs det att vi har en extern skärm.

Plastpluppar skyddar kontakterna från damm.

På insidan får många av de vanligaste grafikkorten från AMD plats (och Nvidia, om du kör pc eller hackar din Mac). Boxen har en egen effekt på 550 watt och klarar av att driva pcie-kort på upp till 375 watt, upp till fullängd, fullhöjd samt med dubbel bredd.

Störst skillnad för prestandan gör så klart det grafikkort som sitter i vår egpu. Mac OS har från och med 10.13.4 stöd för allt från mildare till betydligt vassare (och dyrare) AMD-kort och med vissa hack ska även Nvidia-kort fungera, men det har vi inte testat här.

Men det är värt att kolla lite extra också på vilken typ av chassi vi köper. Dels är de olika stora och kraftfulla för grafikkorten vi vill ha, dels kan de ofta ladda vår Macbook Pro med olika mycket effekt. En del klarar inte att ladda en Macbook Pro 15 tum i full fart. Även vilka portar som finns på boxen kan vara bra att ha med i beräkningen.

Vi testar OWC tillsammans med en Macbook Pro 15 tum från 2017, men OWC-lådan har också stöd för Windows, så länge vi har thunderbolt 3 på datorn. Självklart fungerar den också tillsammans med en stationär Mac med thunderbolt 3, som Imac Pro eller vanliga Imac från 2017.

I Sverige är det i stort sett bara en återförsäljare som säljer OWC-lådan, Macpatric. Boxen kan köpas som den är, utan grafikkort, tillsammans med ett AMD RX 580, AMD:s värsting RX Vega 64 eller ett Nvidia Quadro P4000 om vi hellre vill ha det.

AMD-kortet ger välbehövlig grafikboost

I vårt testexemplar sitter ett RX 580. Inte det billigaste kortet, men inte heller det värsta. Det ger ändå ett bra krafttillskott till det Radeon Pro 560-kortet i vår Macbook Pro. Monterat i lådan surrar OWC-boxen för det mesta på oväntat tyst med endast ett svagt sus från fläkten.

Vi har tidigare testat detta AMD RX 580-kort i en annan epgu och då sett riktigt bra resultat i spel som Rise of the Tomb Raider, World of Warcraft och Elder Scrolls Online. Även när vi kör kortet genom en rad testbänkar får vi (oftast) bra resultat.

Vi testade Open GL-prestanda i Cinebench respektive Unigine Heaven, Open CL-prestanda i Luxmark samt Metal-prestanda i GFX Bench Metal.

Testbänkarna visar att vi många gånger kan få rejält mycket bättre resultat med RX 580-kortet än med det inbyggda Radeon Pro 560, för att inte tala om Macens HD Graphics HD 630 – inte minst i Open CL-testet. Men vi får inte alltid bättre resultat, som synes i Cinebench-testet där vi till och med får lite sämre siffror med egpu:n. I GFX Benchs T-rex-test får vi precis samma resultat.

Och ska vi inhandla en egpu i dag är det något vi måste vara beredda på. Inte alla programvaror har stöd för egpu:er i dagsläget. Exempelvis saknar Adobes proffsprogram officiellt stöd för egpu, och även många av Apples program, som Final Cut Pro X. Vi måste också för det mesta använda en extern skärm för att kunna dra nytta av den externa grafiken maximalt då den inte kan driva Macens interna skärm.

Dyrt med extern grafik

Inte är det särskilt billigt heller. Grafikkort är dyra, och även grafikboxen kostar en hel del. Vårt paket med en RX 580 på insidan går loss på hela 8 975 kronor.

Är det prisvärt? Nja, är det korta svaret. Att köpa en egpu innebär inte per automatik att vi helt plötsligt får en massa mer grafikkraft att göra vad vi vill med. Det är tyvärr krångligare än så, med en hel del mjukvara som ännu inte stödjer tekniken. Men framtiden för egpu är spännande, och lita på att allt fler programvaror kommer bygga in stöd. Även om det inte är klokt för alla att slå till på en egpu i dag kanske fler tycker det är värt det om ett år eller bara ett halvår, beroende på hur snabbt tekniken utvecklas.