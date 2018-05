Medan andra utvecklare och företag, inte minst Google och Facebook med Instagram, överger sina appar på Apple Watch har utvecklaren Will Bishop istället satsat just på klockan. Nano for Reddit heter hans nya app som är en fristående Reddit-klient för IOS och, mer intressant, för Watch OS. 9to5mac skrev först om appen.

Nano for Reddit ska redan från början ha utvecklats för att ta vara på den lilla Apple Watch-skärmen på bästa möjliga sätt. Inbyggt finns även Twitter-stöd, gif-stöd och till och med ett inbyggt läsläge.

Missa inte! Apple Watch Series 3 4G – äntligen kan du lämna Iphone hemma

Även om vi sällan vill använda klockappar mer än 10-20 sekunder åt gången (eller ungefär så länge vi orkar hålla upp armen), kan det säkert vara trevlig att kunna uppdatera sig om sitt sociala liv på nätet i korta stunder även om vi inte har vår Iphone med oss. Appen ska fungera även på 4G-uppkoppling, om vi har den i Sverige alldeles nyligen lanserade 4G-versionen av Apple Watch Series 3.

Appen är gratis i sin grundversion, men ett köp av Nano Pro ger fler funktioner såsom möjlighet att ha fler än fem prenumerationer, kunna komma åt favoriter och stöd för Handoff mellan appen och en annan Reddit-klient på Iphone.

Appen hittas här i App Store.