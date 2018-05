Ända sedan 2015 har Macbook haft Apples nya typ av kortslagiga tangenter som använder en så kallad fjärilsmekanism. Den korta slaglängden och den annorlunda mekanismen ger mer stabila tangenter, de rör knappt alls sig när vi trycker på sidorna av tangenten.

De nya tangenterna hamnade sedan i nya generationen Macbook Pro år 2016, men då med en delvis ny teknik som ger bättre återkoppling i tangenterna.

Men tangenterna har också visat sig vara problematiska. De är känsliga mot damm och smuts som glider ned under tangenterna och blockerar kontakten, med resultatet att de kan sluta registrera nedslag och ibland även ge ifrån sig konstiga, gälla ljud (det är har till och med skrivits en sång som saken).

Enskilda tangenter kan inte bytas ut

En felaktig tangent kan dock inte bytas. Tangenten är en istället en del av hela det så kallade top-caset som i sin tur är hoplimmad med batteriet och andra komponenter, vilket gör det till en mycket dyr åtgärd att fixa en trilskande tangent. Ett top-case till exempelvis en Macbook Pro 15 tum kan kosta 3 200 kronor, exklusive arbetskostnad.

2017 års modell av Macbook Pro ska ha fått vissa förbättringar av tangentbordet, men är ändå inte helt felfri. Har garantin gått ut kan vi i värsta fall tvingas betala många tusen kronor för att byta ut hela top caset, enbart på grund av felaktiga tangenter.

Har vi en felaktig tangent finns några saker vi kan göra innan vi lämnar in datorn för reparation. Rådet är att helt enkelt köpa en burk tryckluft (kostar kring 50-lappen) för att rengöra tangentbordet från damm och annan smuts som kilats in under tangenterna.

Vi ska dock inte blåsa med tryckluft lite här och var, utan det officiella rådet är att göra det i en viss ordning, och till och med med vissa särskilda vinklar på datorn.

Så här gör du:

Foto: Apple

1. Börja med att hålla upp datorn i en vinkel som inte är helt vertikal, utan runt 75 grader. Detta för att smutsen ska kunna falla ut.

Foto: Apple

2. Spraya med tryckluften på halva tangentbordet, eller enbart på de drabbade tangenterna. Spraya i en rörelse från vänster till höger (se bild).

Foto: Apple

3. Rotera sedan datorn till sin högra sida och spraya igen på samma sätt, från vänster till höger.

4. Rotera datorn till sin vänstra sida och gör samma sak igen.

Nu har smutsen förhoppningsvis försvunnit från under tangentbordet. På Youtube finns också videor som visar hur smuts kan tas bort med hjälp av ett tunt gem, eller med simkortsverktyget som följer med i Iphone-kartongen. Det kan visserligen fungera, men att trycka ned en metallbit i det trånga utrymmet mellan och under tangenterna är riskabelt. Risken är att vi förstör tangenten ännu mer.

Är problemet med trilskande tangenter fortfarande kvar finns tyvärr inte mycket mer att göra än att försöka igen, och om inte det fungerar – lämna in datorn hos en Apple Store eller ett auktoriserat serviceställe. Har du kvar garanti på din dator bör det räknas som ett garantiärende (såvida du inte spillt vätska på datorn). Har du inte garanti får du vara beredd på att hosta upp pengar för att byta ut hela ovansidan av datorn.

