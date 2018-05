Face ID har enligt Apple en felmarginal på 1:1 000 000 och tester har visat att enäggstvillingar ibland – men inte alltid – kan lura systemet. Ett patent, som ansöktes om redan 2015, har nu publicerats av amerikanska patentverket. Det visar att Apple har utvecklat en teknik som kanske kan göra Face ID ännu träffsäkrare.

Patentet har titeln ”vein imaging using detection of pulsed radiation” och handlar om att belysa en kroppsdel med pulser av infrarött ljus och skapa en karta över mönstret av vener under huden. Apple skriver i ansökan att det här mönstret är väldigt komplext och svårt att förfalska, särskilt när det används tillsammans med andra biometriska id-tekniker.

Apple visar hur tekniken skulle kunna användas både med händer och ansikten.

Om tekniken blir praktiskt möjlig att inkludera i Face ID skulle det göra det mycket svårare att lura systemet med masker och liknande, eftersom den som skapar masken måste återskapa personens blodkärl.