Lösenordshanterare är närmast oumbärliga nu för tiden, men integreringen i IOS har fortfarande en bit kvar innan den är lika smidig som på Macen. Apple har gjort det möjligt för utvecklare att stödja lösenordshanterare för inloggningar i appar, men långt ifrån alla har lagt till det.

Det gör att du ofta tvingas fylla i uppgifterna manuellt, antingen genom att byta fram och tillbaka till lösenordshanterarens app och kopiera/klistra in, eller genom att visa uppgifterna i datorversionen och skriva in dem för hand.

Men om du har Mac och är inloggad på samma Icloud-konto finns det numera ett lite enklare sätt. Du kan nämligen utnyttja Icloud-funktionen Universal Clipboard, en funktion Apple inte har skrutit om så mycket men som kan vara väldigt användbar.

Vad Universal Clipboard gör är helt enkelt att saker du kopierar på en enhet hamnar i Urklipp och kan klistras in på dina andra enheter som befinner sig intill. Om du sitter framför Macen med Iphone i hand kan du med andra ord kopiera ett lösenord från lösenordshanteraren där och strax därefter klistra in den i den app du behöver logga in i på Iphone.

För att Universal Clipboard ska fungera måste du vara inloggad på samma Icloud-konto, vara ansluten till samma wifi-nätverk och ha bluetooth påslaget. Funktionen kräver IOS 10/Mac OS Sierra eller senare.