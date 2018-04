Det kan ha varit en dålig strategi att lansera en ny toppmodell med en prislapp på över 1 000 dollar i USA, från 11 500 kronor i Sverige, samtidigt som intresset för smarta telefoner minskar världen över. Enligt källor Fast Company talat med tvivlar nu Apple på sin strategi för Iphone (vilket skulle kunna vara en förklaring till varför företaget ser ut att lansera en budget-modell av telefonen i höst).

Samma källa hävdar att Apple tillverkade alldeles för många exemplar av Iphone X under slutet av 2017, och att man därför står med ett för stort lager av telefonen nu. Apple kommer därför bara tillverka åtta miljoner enheter under årets andra kvartal för att helt enkelt göra slut på sitt inventarie. Under samma period förra året sålde Apples 41 miljoner Iphone-enheter totalt sett.

Apple har flera gånger tidigare hävdat att Iphone X säljer bra, och efterfrågan var onekligen stor i början. Under Apples förra kvartalsrapport hävdade Tim Cook att Iphone X varit Apples mest sålda Iphone-modell ända sedan den lanserades i november förra året. Sedan dess har flera rykten hävdat att försäljningen av Iphone X har sviktat.

Tisdagen den första maj kommer Apple presentera nästa kvartalsrapport, då lär vi få lite mer insyn i frågan.

