Sent under torsdagskvällen svensk tid blev det känt att Apple officiellt lägger ned sin serie routrar och uppkopplade hårddiskar i Airport-serien. I ett uttalande till Imore säger en talesperson för Apple: ”Vi avvecklar Apple Airport-produkterna. De kommer finnas tillgängliga via Apples butiker och auktoriserade återförsäljare så länge lagret räcker.”

Det innebär att de tre kvarvarande produkterna i serien inte längre tillverkas, alltså Airport Express, Airport Extreme och Airport Time Capsule. Apple kommer dock fortsätta erbjuda service, reservdelar och support ytterligare fem år framåt.

Foto: Apple De senaste och sista modellerna av Apples Airport-serie. Apples första Airport-basstation presenterades redan 1999.

Redan 2016 rapporterades det att Apple helt sonika slutat utveckla sin router-serie, och istället låtit ingenjörerna för avdelningen börja med andra projekt. Och på router-fronten har det sannerligen inte hänt mycket sedan dess. Airport Extreme och Airport Time Capsule har inte uppdaterats sedan 2013, Airport Express inte sedan 2012. Samtidigt har nya, betydligt modernare mesh-system blivit allt vanligare – Apple säljer till och med ett av systemen i sin egen webbutik.

Läs mer! Svenska Apple Store börjar sälja mesh-routrar – vid sidan av Airport

Det har under våren spekulerats i huruvida exempelvis lilla Airport Express kommer kunna stödja Airplay 2. Nu vet vi att det förmodligen inte kommer ske, då Apple helt enkelt lägger ned sin Airport-serie istället.